La chronique de FX Pietri : Baisse des impôts, où trouve-t-on l'argent ?

La baisse des impôts figure parmi les propositions soulevées durant la conclusion du Grand débat. Or, en baissant les taxes, il faudrait trouver des fonds pour alimenter les caisses de l'Etat. De plus, le pays a dépensé près de 56,5% du PIB en 2017, soit treize points en plus que la moyenne de l'UE. François-Xavier Piétri propose alors de baisser les dépenses publiques pour arriver à une baisse des impôts. Sur quoi se porte les dépenses essentielles de la France ? Comment y remédier ?



