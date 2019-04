La chronique de FX Pietri : baisse des impôts, peut-on y croire ?

Lors d'une interview croisée dans Les Echos, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, ont fait passer un message "politique". Ils ont mis sur la table des propositions concrètes, dont la baisse des impôts pour la classe moyenne. Ils ont aussi confirmé la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales. Mais au milieu de toutes ces promesses de baisse d'impôt, qui va payer ? Peut-on y croire ?



Ce mercredi 3 avril 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle des pistes évoquées par Gérald Darmanin et Bruno Le Miare au sujet d ela pression fiscale. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 03/04/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.