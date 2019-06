La chronique de FX Pietri : Canicule, une addition salée ?

Les épisodes de canicule estivale sont bénéfiques pour le commerce. La vague de chaleur impacte, néanmoins, négativement l'économie. Les secteurs du bâtiment, des transports et de l'agriculture marchent au ralenti et selon François-Xavier Pietri, la facture risque encore de s'alourdir pour 2019. Un rapport de l'ONU estime le coût des catastrophes naturelles, liées au dérèglement climatique, à 2 900 milliards de dollars, soit 250% de hausse en 20 ans.



Ce lundi 24 juin 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle des conséquences économiques de la canicule. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 24/06/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.