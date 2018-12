La chronique de FX Pietri : cent euros de plus pour les salariés au Smic

La hausse des SMIC était l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi. Comment le gouvernement pourra-t-il garantir 100 euros nets par mois en plus à tous les smicards ? Pour François-Xavier Pietri, cette hausse représente l'addition de l'augmentation légale du SMIC, l'effet de la baisse des cotisations et la prime d'activité. Selon notre expert, "il va falloir changer toutes les règles d'attribution de la prime d'activité".



