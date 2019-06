La chronique de FX Pietri : comment financer l'acte II du quinquennat ?

Ce mercredi, Edouard Philippe lance face à l'Assemblée nationale le deuxième acte du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et les réformes à venir s'annoncent complexes. D'autant plus qu'avec les mesures annoncées pour calmer la crise des gilets jaunes, les comptes de la Sécurité sociale sont dans le rouge. Son déficit s'élèverait à 1,7 milliard d'euro en 2019. Et le déficit du système de retraite sera plus lourd que prévu en 2022. Pour François-Xavier Pietri, le compteur des vitesses tourne très vite. Où le gouvernement peut-il trouver de l'argent ?



Ce mercredi 12 juin 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle du financement des mesures de l'acte II du quinquennat. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 12/06/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.