La chronique de FX Pietri : Comment financer les mesures attendues ?

Les annonces d'Emmanuel Macron à l'issue du Grand débat national ont été repoussées par l'incendie de Notre-Dame et ont fuité depuis. Selon les informations l'ensemble de ces mesures pèserait lourd pour le gouvernement. Une somme pouvant atteindre les milliards d'euros. Comment l'Etat va-t-il financer toutes ces dépenses ?



