La chronique de FX Pietri : Dégressivité plus importante pour les cadres

Ce mardi, l'exécutif a détaillé les mesures contenues dans la réforme de l'assurance-chômage. Concernant les cadres, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud ont annoncé qu'il y aura bien une dégressivité de l'indemnisation. Les salariés qui gagnaient plus de 4 500 euros brut par mois verront leur indemnisation réduite de 30% à partir du septième mois. Pour François-Xavier Pietri, cette mesure ne plaira pas aux syndicats.



Ce mardi 18 juin 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la dégressivité de l'indemnisation des cadres. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 18/06/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.