La chronique de FX Pietri : Fonction publique, le coup de balai ?

Ce mercredi, Gérald Darmanin a présenté en Conseil des ministres sont projet de loi sur la réforme de la fonction publique. Un autre sujet explosif que le gouvernement doit traiter à part la réforme de la retraite et celle du chômage. Un grand coup de balai se prépare dans le cadre de ce projet de loi avec notamment la suppression de 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat. D'autres mesures sont également avancées comme la rémunération au mérite, la hausse du temps du travail ou encore le recours aux contractuels. Selon François-Xavier Pietri, "les syndicats qui ont bien compris les enjeux sont au bord de la crise de nerf".



