La chronique de FX Pietri : Geste fiscal, les Français n'ont rien vu

On arrive à la semaine fatidique de la restitution du Grand débat. Le gouvernement va annoncer prochainement des mesures fiscales en réponses aux revendications des Français, mais également à celles des gilets jaunes. Toutefois, ces mesures risquent de ne pas être exceptionnelles, car l'effort fiscal essentiel a déjà été mis sur la table. Il a notamment permis de baisser de 14 milliards d'euros les impôts d'ici 2020. Comment a-t-on obtenu cette somme ? Pour quelles raisons les Français n'ont-ils pas ressenti ces baisses d'impôts ?



