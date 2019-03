La chronique de FX Pietri : L'Amérique hausse le ton face à la taxe Gafa

L'Hexagone a prévu de taxer à 3% les géants du numérique disposant d'un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros dans le monde et de plus de 25 millions d'euros dans le pays. Pour Washington, ces taxes sont discriminatoires. De ce fait, il menace de saisir l'OMC. Qu'en disent les partenaires européens de l'Hexagone ? Comment Bruno Le Maire a-t-il réagi face aux menaces des États-Unis ?



