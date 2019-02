La chronique de FX Pietri : L'ISF maintenu, et les niches fiscales ?

Le ministre des Comptes publics conteste le rétablissement de l'ISF, un "veto" dans la lignée du président de la République. Gérald Darmanin préfère plutôt s'attaquer aux niches fiscales, un "trésor de guerre" dont l'exécutif pourrait diminuer les plafonds. Selon lui, "l'ISF ne donne que de la pauvreté et du chômage. Et puis, pas question non plus de créer une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu pour les riches, qui est déjà très concentrée sur les riches". Quid des propositions du ministre ?



Ce lundi 4 février 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, évoque la contestation de Gérald Darmanin contre le retour de l'ISF. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 04/02/2019, présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.