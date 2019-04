La chronique de FX Pietri : La retraite dorée du patron d'Airbus, scandaleux ?

Tom Enders, le patron d'Airbus, va toucher une enveloppe vertigineuse de 36,8 millions d'euros pour son départ à la retraite. Malgré un bilan de carrière jugé positif, son mandat a été entâché par l'échec de l'A380 et par une enquête anti-corruption ouverte au sein même de l'entreprise. De quoi est composée cette rémunération ?



Ce mardi 2 avril 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la retraite dorée de Tom Enders. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 02/04/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI.