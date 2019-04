La chronique de FX Pietri : "Le gouvernement est devant une impasse"

Lors de la restitution du Grand débat national ce lundi, Edouard Philippe a assuré avoir constaté une "immense exaspération fiscale". Pour François-Xavier Pietri, le gouvernement est devant une impasse face aux paradoxes concernant entre autres les baisses d'impôts et des dépenses publiques. Il explique également qu'il y a un "besoin de justice fiscale" au sein de la société, au vu des contributions recensées sur la plateforme en ligne. Quels sont les obstacles qui se dressent actuellement face à l'exécutif ? Quid des attentes des Français ?



