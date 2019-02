La chronique de FX Pietri : Les Français perdants du passage à l'euro ?

Le passage à l'euro n'est pas forcément signe de gain pour certains pays. Contrairement à l'Allemagne qui a renforcé son économie grâce à ce basculement, l'Hexagone, lui, est perdant. Plusieurs secteurs en sont impactés notamment l'immobilier ou encore l'industrie. Le pays n'a plus la possibilité de dévaluer sa monnaie. Il doit désormais s'appuyer sur les réformes structurelles pour rester compétitif.



