La chronique de FX Pietri : les Français peuvent-ils travailler plus ?

Le gouvernement souhaiterait une revalorisation du travail. Pour s'y prendre, il souhaite supprimer un jour férié, mettre fin aux 35 heures et reporter l'âge de départ en retraite. L'objectif serait de faire travailler les Français encore plus. Pour rappel, le temps de travail en France est moins élevé que celui des autres pays membres de l'UE.



