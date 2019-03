La chronique de FX Pietri : Les gilets jaunes contre les géants du net ?

En réponse aux demandes des gilets jaunes, les géants du net sont désormais taxés. Pour Google, Amazon, Facebook et Apple, le pays leur impose une taxe de 3% sur leur chiffre d'affaire, ce qui vaut à peu près 500 millions d'euros. Cependant, l'Union Européenne semble ne pas vouloir suivre cette démarche et laisse le pays faire cavalier seul. Les contribuables vont-ils devoir payer cette taxe ?



Ce mercredi 6 mars 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de la taxation des géants du net. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 06/03/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.