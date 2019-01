La chronique de FX Pietri : Les hauts fonctionnaires trop payés ?

Les salaires des fonctionnaires des autorités administratives, toujours considérés comme opaque, font régulièrement polémique. Allant de 2 000 à 17 000 euros par mois, on peut dire que les écarts de rémunération sont "considérables", selon François-Xavier Pietri. Notons qu'on en compte actuellement 26 dans le pays. Qui décide de ces rémunérations ?



