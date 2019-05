La chronique de FX Pietri : Macron a-t-il trouvé le bon équilibre économique ?

Après les résultats des élections européennes, Emmanuel Macron entend garder son cap dans sa politique. Pourtant, la facture des mesures annoncées par le gouvernement pour répondre au mouvement des gilets jaunes s'élève à près de 17 milliards d'euros. Pour François-Xavier Pietri, le gouvernement aura du pain sur la planche. "Emmanuel Macron n'a pas moins de marge de manœuvre qu'hier mais il n'en a pas non plus beaucoup plus", a-t-il ajouté.



