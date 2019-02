La chronique de FX Pietri : niches fiscales, bientôt un coup de rabot ?

Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, propose de raboter les niches fiscales. Pour François-Xavier Pietri, supprimer les niches fiscales revient à augmenter les impôts. Et ce sont les classes moyennes vont en payer le prix. Alors que les Français réclament des baisses d'impôts, le gouvernement propose le contraire.



