La chronique de FX Pietri : taxe carbone, le retour ?

Le Conseil d'analyse économique a suggéré le retour de la taxe carbone alors que celle-ci fut l'une des raisons du mouvement des Gilets jaunes. Mais pour éviter d'enflammer à nouveau les esprits, les économistes recommandent la redistribution de la totalité des recettes de cette taxe à 50% des ménages les plus modestes. "Ça montre bien que cette idée de la taxe carbone taraude l'exécutif qui ne sait pas trop par quel bout la prendre", affirme François-Xavier Pietri.



Ce jeudi 21 mars 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle de de la possibilité du retour de la taxe carbone. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 21/03/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.