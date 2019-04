La chronique de FX Pietri : Travailler plus, les pistes possibles

Les mesures qu'Emmanuel Macron comptait annoncer dans son allocution lundi impliquaient le fait de travailler plus. François-Xavier Piétri affirme que cette mesure est liée à l'âge de départ à la retraite. L'expert stipule également qu'il est possible de "partir tard à la retraite sans bouger l'âge légal". Comment est-ce possible ? Quid des 35 heures de temps de travail ? Qu'en est-il de la suppression des jours fériés ?



