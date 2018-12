La chronique de Julien Arnaud : Castaner va recevoir les policiers

Après la colère des gilets jaunes, Christophe Castaner doit faire face actuellement à celle des policiers. Ces derniers réclament, entre autres, de meilleures conditions de travail et de rémunération. Les heures supplémentaires impayées aux forces de l'ordre sont également à l'ordre du jour. On en compte près de 23 millions, soit environ 300 millions d'euros. Le ministre de l'Intérieur s'est dit conscient du problème et essaie de le résoudre avec les syndicats de police ce mardi.



