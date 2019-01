La chronique de Julien Arnaud : Comment sortir de la crise politique ?

Dans ses annonces de ce lundi, Edouard Philippe est resté ferme face à la violence extrême de certains manifestants lors de l'acte VIII des gilets jaunes. Selon Julien Arnaud, "on a l'impression que ce sont les casseurs qui imposent leur propre rythme. Que ce sont les plus radicalisés qui dictent la loi". Comment éviter une vraie crise politique ? Que doit faire le gouvernement ?





Ce mardi 8 janvier 2019, Julien Arnaud, dans sa chronique, parle de l'issue politique de la crise actuelle. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 08/01/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.