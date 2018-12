La chronique de Pascal Perri : mesures du gouvernement, combien ça coûte et qui va payer ?

Pour répondre aux revendications des gilets jaunes, l'exécutif a annoncé une séries de mesures qui tantôt convainquent, tantôt pas. Celles-ci vont coûter une fortune à l'Etat, entre dix à quinze millions d'euros. Pour les financer, on pourrait creuser le déficit ou encore taxer les GAFA. Notre expert, lui, pense que "l'Etat pourrait faire des économies".



Ce lundi 17 décembre 2018, Pascal Perri, dans sa chronique, parle du montant et du financement des mesures annoncées par le gouvernement pour répondre à la colère des gilets jaunes. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 17/12/2018, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.