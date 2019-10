La Chronique éco : Niches fiscales, vraiment le grand ménage ?

L'ECO - Ce lundi 7 octobre 2019, François-Xavier Pietri nous informe que le gouvernement prévoit de baisser, voire de supprimer, les niches fiscales. Est-ce vraiment le cas ?

Les niches fiscales figurent parmi les réformes du gouvernement. Celui-ci en a déjà supprimé 18 à savoir, l'exonération du prix Nobel ou encore celles destinées à la cigarette. En revanche, il a créé 16 nouvelles niches qui coûtent beaucoup plus cher que celles que l'exécutif a supprimées. Elles sont estimées à 81 milliards d'euros, soit 700 millions d'euros de plus sur un an. Cette réforme est-elle vraiment nécessaire ?



