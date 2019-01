La classe moyenne profitera du "plan Macron"

Emmanuel Macron avait annoncé, le 10 décembre 2018, le déblocage de 10 milliards d'euros pour améliorer le pouvoir d'achat. Selon l'Institut des politiques publiques, le gain de revenu moyen de ce "plan Macron" est de 0,8%. Notons que celui-ci profite surtout aux classes moyennes inférieures, à savoir les citoyens qui gagnent entre 1 350 et 1 540 euros. Si les actifs et les plus riches sont les grands gagnants de la politique économique d'Emmanuel Macron, les retraités aisés eux, en sont les grands perdants.



