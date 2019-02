La colère d'Aubry contre deux ministres

Martine Aubry a poussé un coup de gueule contre la ministre de la Santé Agnès Buzyn et la ministre de la Justice Nicole Belloubet à l'occasion de l'inauguration du Centre national de ressource et de résilience. Elles étaient venues visiter le CHRU de Lille sans prévenir la mairesse de la capitale des Hauts-de-France. "On ne prévient pas l'ancien monde dont je suis", attaque la présidente du CHRU. Notons que ce n'est pas la première fois que la reine des clasheuses se lance ainsi.



Ce lundi 25 février 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", parle du recadrage de Martine Aubry contre Agnès Buzyn et Nicole Belloubet. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/02/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.