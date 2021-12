La Commission européenne a-t-elle interdit l'utilisation du mot "Noël" ?

Ce "manuel" de 33 pages, écrit par l'Erasmus Student Network, se présente comme un "guide pratique sur la façon de communiquer de manière inclusive avec la jeunesse internationale". À destination des fonctionnaires de l'institution européenne, il propose de se référer à ce manuel pour toute communication, à la fois interne et externe.

Alors quel est le problème ? Certains exemples "spécifiques" cités dans les recommandations. Et notamment celui de préférer à l'expression "joyeux Noël", la formule "joyeuses fêtes" décrite comme une salutation "plus ouverte et plus inclusive pour les personnes qui ne célèbrent pas Noël" (page 12).