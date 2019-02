La cote d'Emmanuel Macron remonte de 6 points et retrouve son niveau d'octobre, selon un sondage

Alors que la crise des "gilets jaunes" bat son plein, la cote du chef de l’Etat remonte de six points selon un dernier sondage commandé par IFOP. Emmanuel Macron récolte 34 % d’avis favorables et retrouve son niveau d’octobre avant la crise. La cote d'approbation du chef de l'Etat avait touché son plus bas niveau en décembre, à 23 %, avant de remonter déjà de 5 points en janvier, selon un sondage pour Paris Match et Sud Radio.





Les Français considèrent toujours à 74 % que le président n'est pas proche de leurs préoccupations, désapprouvent sa politique économique (33 % pour, 67% contre) et trouvent majoritairement (à 60%) qu'il ne renouvelle pas la fonction présidentielle. Ils jugent en revanche qu'il défend bien les intérêts de la France à l'étranger (à 54 %). C'est auprès des sympathisants des Républicains (2 9%, +7) et du MoDem (52 %, +14) que la proportion de sondés "satisfaits" d'Emmanuel Macron augmente le plus.