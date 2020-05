La cote de confiance d'Edouard Philippe toujours plus forte que celle d'Emmanuel Macron

Autre donnée importante, la confiance envers Edouard Philippe est plus importante qu’à l’égard d’Emmanuel Macron, et ce quelle que soit la catégorie de population : hommes comme femmes, jeunes comme personnes âgées, catégories populaires comme supérieures, Franciliens comme provinciaux, ou encore habitants des zones rurales comme urbaines.

Méthodologie : Enquête réalisée en ligne du 26 au 28 mai 2020. Échantillon de 961 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e).