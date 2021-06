La cote de popularité d'Emmanuel Macron est élevée, mais pas exceptionnelle pour un président

L'exécutif peut profiter des beaux jours. Depuis plusieurs semaines, la cote de popularité d'Emmanuel Macron et de Jean Castex connaissent une envolée, portée par un optimisme liée, notamment, à l'amélioration de la situation sanitaire et à la réouverture progressive du pays.

Selon le dernier baromètre Ifop pour Paris Match et Sud Radio, publié le 9 juin, le duo de l'exécutif s'est hissé à 50% de bonnes opinions et siège à la 5e place, ex aequo, des personnalités politiques françaises. L'embellie est manifeste : Emmanuel Macron a gagné 7 points dans ce baromètre mensuel, et le niveau de satisfaction apparaît relativement équilibré selon les professions et le niveau d'études des personnes interrogées. Dans le détail, le locataire de l'Élysée recueille 9% de très bonnes opinions, 41% de bonnes opinions, 26% de mauvaises opinions et 22% de très mauvaises opinions.

Le chef de l'État, s'il ne fait pas le plein à gauche (38%), vient de gagner 18 points dans l'électorat de droite (61%, et jusqu'à 67% chez les sympathisants LR). En outre, il surnage chez les 18-24 ans (52%) - à destination desquels il a lancé une opération séduction - et chez les 50-64 ans (54%).

Cette embellie printanière se lit dans d'autres sondages, comme le baromètre Harris Interactive du 28 mai (48%, +2, et jusqu'à 63%, +8, chez les moins de 35 ans) ou le sondage Odoxa du 25 mai (41%, +3).

"Il est très haut. Il y a des applaudissements dans tous les déplacements", se félicitait ainsi, mardi, une source au sein de l'exécutif auprès de LCI, assurant que la gifle infligée par un individu lors d'une visite présidentielle dans la Drôme ne reflétait pas l'état d'esprit de l'opinion.