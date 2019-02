La cote de popularité d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe continue de monter

L'horizon d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe s'éclaircit. D'après le dernier classement des personnalités Ifop/Fiducial pour Paris-Match et Sud-Radio publié ce mardi, le président de la République et le Premier ministre gagnent chacun six points. Avec 36% de "bonnes opinions", le chef de l'Etat pointe encore un 18e position de ce classement. 64% des Français interrogés ont une "mauvaise opinion de lui".





Avec 47% d'opinions positives, le Premier ministre se hisse quant à lui en 4e position, à deux points seulement du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui gagne 4 points à 49%. Ils sont aussi nombreux (47%) à avoir une mauvaise opinion d'Edouard Philippe.