La cote de satisfaction d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe repart à la baisse

Dans le détail, ils sont 45% à être très mécontents, 24% à être assez mécontents, 23% à être assez satisfaits et 6% à être très satisfaits. On retrouve la moindre satisfaction chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen (seulement 12% d'approbation), puis chez les électeurs hamonistes (28%) et fillonistes (38%). Même chez ses électeurs, la cote du chef de l'Etat est en chute libre, puisqu'il perd cinq points chez ses fidèles en une semaine, de 69 à 64% de sondés satisfaits.





Le Premier ministre s'en sort à peine mieux, avec 30% d'approbation, en baisse d'un point par rapport au 14 mars et 68% de désapprobation, en hausse de 2 points. Un sort à peine meilleur qu'il doit à la bienveillance relative que lui conserve l'électorat de François Fillon, avec tout de même 47% de sondés satisfaits, contre 52% d'insatisfaits. Reste qu'il s'agit là d'un record de désapprobation pour le Premier ministre qui, jusque-là, n'avait réuni que 67% d'insatisfaction depuis qu'il est mesuré par notre baromètre.





L’enquête a été réalisée à partir d’un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées les 20 et 21 mars.