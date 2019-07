La Cour des comptes épingle l’Elysée pour ne pas avoir tenu son budget

Un contrôle spécifique porte enfin sur les dépenses relatives à l'activité de Brigitte Macron, "qui viennent pour l'essentiel de dépenses de personnel", souligne l'institution. L'épouse du chef de l'Etat dispose d'un directeur de cabinet et d'un chef de cabinet, qui préparent ses rendez-vous, et de deux secrétaires. Sept agents du service de la correspondance présidentielle sont affectés "au traitement des 19.500 courriers qu'elle a reçus en 2018" et elle ne bénéficie d'"aucun budget de représentation".