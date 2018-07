La députée Aina Kuric (LaREM) va-t-elle être exclue pour avoir voté contre le projet de loi asile-immigration ?

La majorité présidentielle n'aime pas les frondeurs ; la députée Aina Kuric pourrait en faire les frais. Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'était présenté en nouvelle lecture le projet de loi asile-immigration, elle a voté contre. Aina Kuric s'était déjà abstenue en première lecture, mais elle a cette fois-ci décidé de voter contre, et elle a été la seule de la majorité à le faire. Onze élus de La République en marche se sont abstenus et 43 ont voté pour le texte porté par Gérard Collomb "pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie".