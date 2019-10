La députée LREM Anne Brugnera a-t-elle fait la promotion d'un SUV ?

À LA LOUPE – Députée LREM du Rhône, Anne Brugnera a été épinglée par des représentants écologistes. Ils lui reprochent d'avoir participé à un essai de SUV, organisé et retranscrit par un mensuel lyonnais.

"On est dans une ville où les pics de pollutions sont alarmants, et l'automobile a une grosse responsabilité dans tout ça", précise le militant au lendemain de son message originel. "Que ce soit dans la presse lyonnaise où ailleurs, ce sont des reportages qui se faisaient il y a 15 ans !"

La capture d'écran postée par Rémi Zinck ne permet pas de distinguer le nom de la publication en question, mais l'intéressé précise qu'il s'agit du mensuel Nouveau Lyon. Son fondateur, le journaliste Fabien Fournier, est également l'auteur de l'article. Joint par LCI, il estime que "cette polémique n'a pas lieu d'être". Et précise au passage que ce n'est pas la députée "qui a choisi le modèle testé".

Est-il courant que ces élus testent des véhicules pour le compte du journal ? "C'est une nouvelle rubrique depuis cet été", explique Fabien Fournier, "le mois dernier, c'était une Swift hybride" qui était présentée, un modèle commercialisé par Suzuki et d'un format bien plus modeste que l'imposant SUV. "La personnalité qui teste change chaque mois, ce n'est pas toujours un politique", complète le journaliste, qui affirme que "personne n'a été rémunéré par Volvo".

Collaborateur régulier du mensuel rhodanien, Alexandre Buisine a fourni quelques éléments complémentaires à Médiacités, "C’est un vrai article", note-t-il, "il arrive qu’on ait des publi-rédactionnels dans Nouveau Lyon, mais ils sont alors signalés comme tels et ne sont pas signés. Ici, ce n’est pas le cas."

Sollicitée, la députée Anne Brugnera a souhaité apporter quelques précisions. Son équipe indique que l'élue "a découvert le modèle du véhicule à son arrivée, elle n’était pas décisionnaire de ce choix et n’a bien évidemment pas été rémunérée pour cet essai. Elle n’a jamais eu l’intention de promouvoir un quelconque véhicule."

Que répondre à celles et ceux qui regrettent une forme de promotion des SUV et autres véhicules lourds ? "Comme elle le précise dans l’article, elle prône bien un usage mixte des mobilités alliant transport en commun, vélo, marche à pied et occasionnellement la voiture." Si la représentante de LREM a accepté l'idée d'un essai, c'est parce qu'elle a trouvé "particulièrement intéressant que le sujet voiture, généralement genré, soit abordé par le prisme d’une femme".

La députée réfute totalement l'idée d'une quelconque promotion d'un modèle en particulier, et "comprend parfaitement que cet article fasse réagir", mais "ne dit rien de ses convictions et la conforte dans une utilisation de l’ensemble du panel des transports à notre disposition en ville".