La députée Martine Wonner, du Samusocial de Paris au mouvement antivax

Sur le papier, rien ne laissait imaginer que Martine Wonner se retrouverait un jour en tête de cortège d'un mouvement de contestation contre les mesures sanitaires et les vaccins contre le Covid-19. En quelques mois, la députée du Bas-Rhin, qui avait été élue en 2017 sous l'étiquette de la majorité présidentielle, est devenue, sur fond de pandémie de Covid-19, une égérie des mouvements antivax, fustigeant la politique sanitaire du gouvernement et relayant des informations erronées au sujet du Covid-19, reprises par la sphère complotiste. Son compte Twitter, créé en 2017, affiche plus de 66.000 abonnés. Sur Facebook, où elle relaye toutes ses prises de position, près de 30.000 abonnés et une récente conférence de presse suivie en ligne par plusieurs milliers de personnes.

Rien de commun, en apparence, entre l'experte en psychiatrie adoubée par ses collèges de l'Assemblée nationale au début du quinquennat et cette députée portée par les réseaux sociaux, mais politiquement isolée, huée sur les bancs du Palais Bourbon, mercredi 21 juillet, après avoir appelé samedi dernier des manifestants anti-pass sanitaire à "envahir les permanences parlementaires". Une sortie qui lui a valu l'exclusion du groupe parlementaire Libertés et territoires et un appel à saisir la justice de la part du patron des députés LaREM, Christophe Castaner.