La droite a été la seule à réformer les retraites ? C'est faux

À la tête du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, le député de l'Ain Damien Abad a un avis tranché sur les chantiers à mener. Interrogé ce jeudi par France Info, on lui a demandé s'il réformerait les retraites à la place du gouvernement actuel. Sans hésitation, il a répondu par l'affirmative. "Bien entendu, il fallait même le faire avant", a-t-il lancé, enjoignant Jean Castex et ses ministres à l'action.

Suite à cette déclaration, Damien Abad s'est rapidement vu rétorqué que les socialistes avaient eux-aussi engagé une réforme des retraites lorsqu'ils étaient à la tête de l'État. Sous la mandature de François Hollande, un texte porté par la ministre Marisol Touraine avait en effet été défendu puis adopté, en 2014. Parmi les points clés de cette réforme figurait l'augmentation progressive de la durée de cotisation en vue d'obtenir une retraite à taux plein. De l'ordre d'un trimestre tous les 3 ans, jusqu'à atteindre 43 ans à l'horizon en 2035 (contre 41,5 ans avant la réforme).

Sur le site du gouvernement, on trouve encore aujourd'hui une publication mettant en lumières certains aspects de cette évolution législative. "Entré en vigueur le 1er janvier 2015, le compte pénibilité est une mesure forte de la loi", peut-on notamment lire, et "prend en compte 10 facteurs de pénibilité pour aménager le parcours du travail avant la retraite". Par ailleurs, "les petites retraites (moins de 1.200 euros) bénéficieront de plus d'une prime exceptionnelle. Depuis le 1er septembre 2015, le droit opposable à la retraite est entré en vigueur : les futurs retraités du régime général toucheront leur dû automatiquement et sans délai."