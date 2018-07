La droite est-elle en train de lâcher Emmanuel Macron ?

D'après les trois baromètres présidentiels publiés cette semaine, la popularité d'Emmanuel Macron chute lourdement, notamment chez les sympathisants LR (-12 points). Outre les causes conjoncturelles, le style du président de la République a également déçu certains électeurs de droite. Les actualités anxiogènes ne jouent pas non plus en sa faveur. Quid de l'opposition ? Quels sont les risques encourus par le chef d'Etat ?



Ce vendredi 6 juillet 2018, Renaud Pila, dans sa chronique "La politique", nous parle de la popularité d'Emmanuel Macron qui chute à droite. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/07/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI.