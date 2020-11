La droite sénatoriale propose (encore) de repousser l'âge de départ à la retraite à 63 ans

Mais de l'aveu même de son auteur, cet amendement n'a aucune chance de survivre à la navette parlementaire. Alors pourquoi l'avoir voté, en pleine crise sanitaire ? Invité du Grand Jury LCI/RTL/Le Figaro, le président du Sénat Gérard Larcher a déclaré : "Poser la question de l’âge, à un moment où cette question n’a pas été traitée, ça m’apparaît indispensable et en responsabilité. (…) Est-ce que le temps de la réforme est aujourd’hui ? La réponse est non. Mais cet amendement nous l’avons déjà voté l’an dernier, il est logique. Il est aussi un amendement en vérité. On ne peut pas dire aux gens ‘vous aurez un équilibre du système de retraite sans toucher à l’âge et à la durée de cotisation'."

La ministre Brigitte Bourguignon a jugé l'initiative de la commission des Affaires sociales "prématurée", compte tenu de "l'absence de visibilité sur les conséquences de la crise sanitaire sur le système de retraites". L'opposition a, elle, regretté le calendrier. Bernard Jomier (PS) s'est dit "stupéfait du tempo politique" de l'amendement, en pleine crise économique et sociale. "C'est choquant de profiter d'un amendement pour faire revenir par la fenêtre la réforme des retraites (...) particulièrement impopulaire", a jugé Laurence Cohen (CRCE à majorité communiste).