La famille Chirac : l'histoire d'un clan

JT 20H - L'ascension politique de Jacques Chirac est aussi une histoire de famille. Son épouse et ses filles se sont toutes retrouvées très tôt au cœur du pouvoir. Certains ont même parlé d'un "clan" soudé en toutes circonstances.

Son épouse Bernadette et leurs deux filles ont tout sacrifié pour le destin d'un homme, au service d'une ambition politique. La maladie de la fille aînée va bouleverser la vie de famille, mais pas la trajectoire de son père. C'est peut-être cette fêlure familiale qui va inciter Jacques Chirac à prendre sa benjamine sous son aile. La filiation, un fil d’Ariane pour ce patriarche que son clan aura préservé jusqu'au bout.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.