La féminiser, y inscrire la neutralité du Net ou l'écologie... ces idées pour changer la Constitution française

C’est la proposition du député LREM de Guyane Lenaïck Adam. Il souhaite que ces "Pays" soient "régis par un statut-cadre adopté conjointement par le Parlement et l'Assemblée délibérante de la collectivité", puis "soumis aux électeurs qui seuls décident de l'approbation, la ratification ou de la modification du statut". A quoi cela servirait-il ? A permettre "une autonomie sur mesure pour chacun des territoires, où chaque population pourra choisir le modèle le plus adapté à ses spécificités", explique le député. Cette proposition vise à "prendre nos territoires en main", car une "autonomie mieux ajustée et plus réfléchie est une condition sine qua non pour une meilleure intégration (des territoires ultramarins) au sein de la République".