La "Fête à Macron" démarre sous haute-surveillance

Après les violences du 1er mai, la sécurité est maximale le 5 mai à l'occasion de la manifestation anti-Macron lancée par le député de La France lnsoumise, François Ruffin. Quelques 2 000 policiers et gendarmes sont mobilisés rien qu'à Paris. Suivez en direct l'interview sur place de Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise, et le déroulement de la manifestation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.