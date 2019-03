La fiscalité au cœur du Grand débat

Le Grand débat national se terminera ce vendredi. Et on peut déjà dire que la fin va ressembler au début. Celui-ci a commencé avec la polémique sur la hausse des taxes sur le carburant, et il va se terminer avec un débat sur la fiscalité. D'ailleurs, on a pu constater que ce sujet était sur toutes les lèvres des Français durant ces deux mois de consultation nationale. La Grand débat pourrait-il accoucher une réforme fiscale ?



Ce jeudi 14 mars 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", nous explique pourquoi la fiscalité est au cœur du Grand débat. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/03/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.