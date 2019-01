La fiscalité, thème central du Grand débat : et si l'on se penchait sur la fraude fiscale ?

Si la lutte contre la fraude fiscale semble faire consensus politiquement dans son principe, les méthodes pour y parvenir divergent. Le sujet avait notamment été abordé durant la campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon (LFI) préconise notamment la création d'un "impôt universel" obligeant tout Français, y compris ceux qui vivent à l'étranger, à payer ses impôts en France. Il propose également d'interdire aux banques d'exercer dans des paradis fiscaux et de créer un délit d'incitation à la fraude fiscale. L'ancien candidat socialiste Benoît Hamon proposait de renforcer les moyens du parquet national financier et d'imposer des sanctions commerciales aux paradis fiscaux. Marine Le Pen (RN) souhaitait taxer toute activité des grandes groupes en France et défendait une régulation mondiale sur la base des coopérations nationales.





Candidat, Emmanuel Macron a simplement proposé, pour sa part, un alourdissement des sanctions contre les fraudeurs. Un engagement qui s'est concrétisé dans la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale, votée en octobre 2018. Mais de cette loi, on retient surtout la disposition mettant fin au fameux "verrou de Bercy", ce monopole exercé par le fisc sur les poursuites pénales en matière fiscale. Une "police fiscale", soit une cinquantaine d'agents en cours de formation, exercera à partir de juillet 2019 sous l'autorité d'un magistrat, susceptible d'être saisi par le parquet national financier. La réforme est censée augmenter substantiellement le nombre de procédures. Autres mesures prévues par cette loi, jugée malgré tout insuffisante par l'opposition : l'extension du plaider-coupable (ou "reconnaissance préalable de culpabilité") aux affaires fiscales, l'instauration d'un "name and shame" pour les fraudeurs condamnés et la révision de la liste des paradis fiscaux afin de la rendre plus "pertinente".