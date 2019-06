La France a-t-elle le déficit public le plus élevé de la zone euro ?

Que nous disent les chiffres ? Tout d'abord, les derniers chiffres officiels disponibles ne permettent pas de connaître de manière certaine le déficit public sur 2019, il ne s'agit que de projections. Ce que l'on connaît avec exactitude concerne les années 2018 et antérieures. Selon l'Insee, la France a connu l'année dernière un déficit de 59.563 milliards d'euros, soit 2,5% du PIB. Si le pays reste en deçà de la barre fatidique des 3%, il fait tout de même figure de mauvais élève que ce soit dans la zone euro, où la moyenne affiche un excédent budgétaire de 0,5% du PIB, mais également dans l'ensemble de l'Union européenne (+0,6%).





Pour pouvoir se comparer à nos voisins européens, on s'attache au pourcentage du PIB (le PIB fluctuant en fonction de la taille des pays). Seuls Chypre (membre de la zone euro) et la Roumanie (hors zone euro) montrent un déficit supérieur au nôtre avec respectivement 4,8% et 3% du PIB, d'après les données fournies par Eurostat. Nous sommes à égalité avec l'Espagne (2,5% également), l'Italie n'est pas loin avec 2,1%. Le Royaume-Uni affiche quant à lui un déficit public de 1,5% du PIB, la Grèce de 1,1%, le Portugal de 0,5%. L'Allemagne est à l'inverse excédentaire (+1,7%), tout comme la Belgique (0,7%).