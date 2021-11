La France compte-t-elle vraiment "un million de clandestins" ?

Il est évidemment compliqué d'identifier avec précision combien de personnes se trouvent illégalement sur le territoire. Alors, pour ce faire, associations et autorités ont tendance à observer le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Connu sous son acronyme AME, ce dispositif est une aide sociale destinée à prendre en charge les soins urgents des étrangers en situation irrégulière. Or, pour l'année 2020, l'Hexagone comptait 368.451 bénéficiaires de cette aide, d'après les données du projet de loi finances pour 2022.

Reste qu'il s'agit ici de l'estimation la plus basse. Car en réalité, de nombreux observateurs estiment que l'AME est un indicateur imprécis étant donné que "la plupart des migrants ont peu de connaissances de l'AME et n'ont pas tous la capacité à se saisir d'un dispositif complexe", pour reprendre les explications de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES). Dans des travaux sur le sujet publiés en novembre 2019, un groupe de chercheurs relevait que parmi l'échantillon étudié de personnes sans titre de séjour et résidant en France depuis plus de trois mois, "seules 51%" étaient effectivement couvertes par l'AME. Dès lors, l'un des co-auteurs de l'étude, Jérôme Wittwer, estimait auprès de l'AFP que l'on pouvait multiplier par deux le nombre de bénéficiaires de l'AME pour approcher du nombre total réel de migrants irréguliers en France.

En transposant ce raisonnement aux chiffres actuels, les immigrés clandestins seraient donc un peu plus de 736.000 en France. Soit un chiffre similaire à celui communiqué par Gérald Darmanin, le dimanche 21 novembre. Le ministre de l'Intérieur se félicitait alors que seules 600.000 à 700.000 personnes se trouvaient dans le pays sans papier. On est encore très loin du million donné par la candidate à l'élection présidentielle.