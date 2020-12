"La France ne supportera pas un autre quinquennat" de Macron, estime Bruno Retailleau

Toutefois, le patron du groupe LR au Sénat semble prêt à s'engager derrière le président de la région Hauts-de-France si ce dernier est plébiscité. "Je me rangerai derrière celui ou celle qui sera le ou la mieux placé(e)", assure Bruno Retailleau, avant d'évoquer d'autres noms. "Il peut aussi y avoir Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Nicolas Sarkozy s'il le souhaitait, peut-être dans un revirement François Baroin... Mon souhait est de casser le face-à-face qu'on nous annonce entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La France ne supportera pas un autre quinquennat avec Emmanuel Macron, qui a semé à la fois le désordre et la discorde. Il aura un des plus mauvais bilans des présidents de la Ve République."

Le sénateur conteste notamment les mots qu'emploie le chef de l'État en fonction des circonstances. "Lorsqu'il est devant un public, il s'adapte", regrette l'ancien soutien de François Fillon en 2017. "Un jour, il reçoit les syndicats de policiers, et il leur dit 'vous êtes les plus beaux'. Le lendemain, devant Brut, pour des jeunes qui pensent que les policiers, c'est horrible, il dit qu'il y a peut-être des contrôles au faciès, sous-entendu racisme systémique." De plus, "tantôt il est pour le nucléaire, et ensuite il va fermer Fessenheim", déplore-t-il. "Ce 'en même temps' devient un double langage, désappointe les Français et fait monter la colère. Cela décrédibilise la parole publique. Il ne rend pas service à la vie civique française."