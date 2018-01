La France retire sa candidature à l'Exposition universelle de 2025 : décision "précipitée" pour Valérie Pécresse

Elle juge surtout "précipitée, soudaine" une décision "qui l'inquiète". "Elle m'inquiète, non seulement pour l'Exposition universelle qui aurait été une très belle vitrine (...) mais ça m'inquiète aussi plus durablement", ajoute-t-elle. En cause, le projet de la ligne 18 du métro entre Orly, Massy et le plateau de Saclay. La présidente de la région Ile-de-France craint une remise en cause de cette ligne, comprise dans le Grand Paris Express. "Je ne voudrais pas que l'Etat recule sur tous les grands projets structurants d'investissement du pays", insiste-t-elle, avouant avoir "peur" après l'abandon de NDDL et de l'Expo universelle que la construction de cette ligne soit abandonnée.