La France toujours attractive !

En 2018, les projets d'investissements étrangers ont connu une hausse de 2%, soit un plus haut de dix ans, et ce, malgré l'impact de l'image des gilets jaunes. L'exécutif affirme que ce résultat est la validation des réformes fiscales et du code du travail effectuées. Le pays profite également du quiproco autour du Brexit. Néanmoins, quelques points négatifs sont constatés. Quels sont-ils ?



